Президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни, заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

"Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда.

"Мы с болью подчеркиваем, что это было совершено соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - сказал Дуда.

Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни.

"След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.

При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам.

"Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.

11 июля 1943 года польские историки считают апогеем "Волынской резни". Тогда были атакованы от 98 до 167 населенных пунктов, в основном во Владимир-Волынском и Гороховском районах Волынской области, где проживали поляки.

"Волынская резня" - массовые убийства польского населения отрядами ОУН-УПА в 1943 году. В Польше на официальном уровне признана актом геноцида.

Официальная украинская историография факт геноцида не признает и заявляет, что на Волыни в то время шли массовые убийства с обоих сторон.

К 60-летию событий в 2003 году президентами Украины и Польши было принято "Совместное заявление „О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни", в котором оба президента выражали глубокое сожаление по поводу имевших место трагических моментов совместного прошлого украинского и польского народов.

Также в Польше хотели создать музей жертв резни на Волыни.

Отметим, что еще до войны мы публиковали статью, в которой украинские заробитчане рассказывали, что поляки в спорах часто вспоминают "Волынскую резню" и очень раздражены отношением Украины к Степану Бандере.

При этом Владимир Зеленский сегодня, в день Волынской трагедии, внесет в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине.