Министерство энергетики и посольство Соединенных Штатов обсудили план прохождения следующего отопительного сезона в Украине.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.

Галущенко проинформировал об ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов. В то же время, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в страны Европы.

В свою очередь Бринк заявила о поддержке со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.

Стороны также обсудили газовый шантаж со стороны России в контексте недавнего снижения поставок газа в ЕС и угроз остановки транзита.

Также стороны уделили внимание шагам, предпринимаемым Минэнерго и правительством для деолигархизации энергетического сектора, вопросам корпоративного управления компаний энергетического сектора, а также обсудили план прохождения следующего отопительного сезона.

Ранее мы писали, что Украина ведет переговоры с США по обеспечению отопительного сезона за счет американского газа. Украина готовится приобрести за рубежом газ на сумму до восьми миллиардов долларов.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Украина может полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза в течение 10 лет.