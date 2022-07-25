Российские солдаты начали строить понтонную переправу через реку Ингулец в Дарьевке Херсонской области.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "XUA-фото войны".

Переправа строится рядом с мостом, обстрелянным украинскими военными из установок HIMARS.

Ранее мы публиковали видео последствий удара ВСУ по Дарьевскому мосту через реку Ингулец на оккупированной территории Херсонской области.

Также "Страна" сообщала, что по данным британской разведки, если Украина разрушит мост в Херсоне, это станет провалом для России.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.