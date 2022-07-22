Оккупационные "власти" Херсонской области пытаются оборудовать понтонную переправу через Днепр, не имея возможности оперативно восстановить поврежденный Антоновский мост.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Повреждения действительно настолько значительны, что они уже обратились в Москву с тем, чтобы поднимать архивные планы этого моста и разрабатывать документацию для проведения ремонта. С проектной документацией на мост пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится", - заявил он.

По его словам, Антоновский мост и для Украины, и для РФ является приоритетной целью, поэтому РФ его активно защищает системами ПРО. У россиян в качестве альтернативы мосту есть "каховский путь", но он не дает возможности оперативно подвозить тяжелые боеприпасы, за счет сложного объезда.

Напомним, ранее оккупационные "власти" Херсона заявили об обстреле Антоновского моста. Движение по нему закрыли.

Мы публиковали видео Антоновского моста после его обстрела.

Мы писали также, что британская разведка считает, что контроль над переправами через Днепр станет решающим фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.