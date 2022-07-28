После закрытия Антоновского моста в Херсоне из-за нанесенного по нему удара на рынках вдвое выросли цены на продукты. За овощами стоят очереди, а выбор небольшой. Люди пытаются скупить все, что могут, чтобы запастись продуктами.

Об этом пишут корреспонденты "Суспильного".

Журналисты также сообщают, что российские оккупанты с начала вторжения не пропустили ни одной гуманитарной помощи с подконтрольной Украине территории на оккупированную.

Из-за вторжения России цены на продукты и энергию во всем мире будут рекордно расти до 2024 года.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что операция по освобождению Херсона уже началась. О том, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, сообщает также Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Украинские силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец на северной границе оккупированного Херсона.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.