Назначенные Россией "власти" Херсонской области сообщили об очередном теракте в областном центре. Взрывчатка сработала на пути следования полицейской машины, ранены 2 сотрудника.

Об этом заявил "глава администрации региона" Владимир Сальдо.

Напомним, 11 июля российские СМИ заявляли, что совершить покушение пытались и на самого Сальдо. Его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую, как утверждается, планировали положить на пути следования машины.

Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Ранее в оккупированном Херсоне заявили, что ВСУ ударили по железнодорожному мосту через Днепр. По словам "главы Херсонской областной администрации" Владимира Сальдо, прилетело две ракеты.

СМИ также писали о подрыве автомобиля с "главой администрации" в Харьковской области, в результате которого коллаборант погиб.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.