Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после ударов по Антоновскому мосту посоветовал россиянам самим покинуть побыстрее Херсон.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Редкая птица вылетит с середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством рос-ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

Ранее "Страна" писала о том, что стратегия украинских войск заключается в перерезании коммуникаций российской группы войск на правом берегу Днепра с принуждением их к отступлению, однако пока ещё не все мосты разрушены. После ночного удара ВСУ конструкция Антоновского моста уцелела, несмотря на сильные пробоины.

По данным Forbes, перелом в войне в Украине наступит в ближайшие недели, а результат определят два месяца. Также "Страна" писала, что президент Зеленский хочет, чтобы Украина вернула захваченные Россией территории за 3-6 недель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.