"Третьего предупреждения может не быть". Подоляк рекомендовал россиянам скорее покинуть Херсон
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после ударов по Антоновскому мосту посоветовал россиянам самим покинуть побыстрее Херсон.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Редкая птица вылетит с середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством рос-ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.
Ранее "Страна" писала о том, что стратегия украинских войск заключается в перерезании коммуникаций российской группы войск на правом берегу Днепра с принуждением их к отступлению, однако пока ещё не все мосты разрушены. После ночного удара ВСУ конструкция Антоновского моста уцелела, несмотря на сильные пробоины.
По данным Forbes, перелом в войне в Украине наступит в ближайшие недели, а результат определят два месяца. Также "Страна" писала, что президент Зеленский хочет, чтобы Украина вернула захваченные Россией территории за 3-6 недель.
Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.