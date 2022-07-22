Ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события до конца лета, будет зависеть будущее войны.

Об этом говорится в материале Forbes.

Сообщается, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, состоится в августе. До этого Украине нужно получить всю запланированную бронетехнику и провести расширение своих сил.

В отличие от украинских позиций, которые после отступления из Лисичанска имеют широкие фланги и открытый тыл, у российских войск много уязвимых мест.

Так, на правом берегу Днепра, в Херсонской области, находятся около 15 000 российских солдат, обеспечение которых держится на двух мостах (Антоновский и Антоновский железнодорожный) и плотины Каховской ГЭС.

Уничтожение переправ через Днепр существенно усложняет дальнейшее возможное продвижение ВСУ на правый берег, поэтому, скорее всего, командование Вооруженных Сил выберет тактику огневого воздействия на эти мосты.

Как писала "Страна", после ударов украинских военных по Антоновскому мосту оккупанты не смогут перебрасывать по нему тяжелые грузы, в том числе военную технику, до ремонта переправы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.