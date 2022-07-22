Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине. Так она заочно ответила тем силам на Западе, которые призывают к военному разгрому России в Украине.

Об этом она сказала в интервью "Немецкой волне".

"Дело не в том, что санкции не приносят результата. Но если есть кто-то, кто говорит, что война превыше всего, очевидно, что сейчас они (санкции – Ред.) ее не останавливают", - заявила Бербок.

По ее словам, западные страны должны заботиться о своей экономике, тогда как Россия, по ее мнению, может этого не делать, поскольку там "автократический режим".

"То есть посыл Берлина понятен - нет смысла уничтожать санкциями свою же экономику, если они не могут остановить войну в Украине и повлиять на смену власти в России.

Впрочем, в Украине иное мнение, и недавно Владимир Зеленский призвал Евросоюз наложить санкции на российский газ. В Евросоюзе не готовы этого делать, и опасаются, как бы Путин не отключил газ по собственной инициативе", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.