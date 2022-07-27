ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту через Днепр в районе Херсона. О прилетах по нему сообщили местные жители ночью с 26 на 27 июля.

В сети появилось видео обстрела.

В ВСУ удары по Антоновскому мосту подтвердили. По данным командования "Юг", "они были филигранными".

"Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена ​​на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", - заявила в эфире телемарафона глава пресс-службы командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Назначенный РФ "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов также заявил, что по Антоновскому мосту под Херсоном были прилеты. Стремоусов утверждает, что он не разрушен. Удар произошел, по его словам, был нанесен около полуночи.

Также в оккупационной "администрации" сообщили, что по мосту под после ночного обстрела перекрыли движение, пишут российские СМИ. В Херсоне утверждают, что опоры и перекрытия моста не повреждены, но дорожное полотно пострадало.

Напомним, 20 июля оккупационные "власти" Херсона заявили о обстреле Антоновского моста. Движение по нему закрывали.

Мы также показывали видео последствий обстрела.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.