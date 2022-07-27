В ночь с 26 на 27 июля россияне обстреляли Днепропетровскую область. Под огонь попали два района - Никопольский и Криворожский.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, по Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия, сообщил губернатор Резниченко.

Зеленодольскую громаду обстреляли из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.