Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что в работе штаба обороны города возникло много проблем после того, как у его главы Геннадия Корбана отобрали паспорт и не пустили в Украину.

"Да, недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление Штабом обороны Днепра. И это горько, несправедливо и бессмысленно. У нас теперь возникло много логистических, транспортных, финансовых и просто моральных проблем из-за того, что огромное количество вопросов/контактов было замкнуто лично на Корбана. Вместо того, чтобы заниматься линейной работой и жизнеобеспечением города, теперь я разбираюсь со всеми этими задачами сам, переубеждаю бизнесменов, дававших деньги на грузовики под честное имя Геннадия, успокаиваю менеджеров транспортных компаний, уговариваю поставщиков и вообще прекращаю чужие истерики", - пишет Филатов.

Он говорит, что Корбан уже покинул транзитную зону на границе и помогает работе штаба удаленно.

В ближайшее время Филатов обещает представить "план общественной поддержки" Корбана, а пока предлагает задавать вопросы не ему, а власти, "которая молчит уже который день" и "пытается оправдаться через анонимные вбросы через телеграмм-каналы".

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал историю с Корбаном "теорией заговора" и призвал чиновников объяснить, почему его лишили паспорта.

Тем временем сам Корбана намерен в ближайшее время повторить попытку вернуться в Украину по другим оставшимся документам.