Бизнесмен Игорь Коломойский, возможно, лишился украинского гражданства.

Об этом сообщает Forbes ua.

Издание отмечает, что паспорт бизнесмена в реестре Государственной миграционной службы отмечен как недействительный.

Собеседник издания, который принимает участие в судах на стороне Приватбанка против Коломойского пишет, что еще вчера у того паспорт отмечался как действительный.

В то же время адвокат бизнесмена сообщил, что ему ничего не известно о решении лишить Коломойского гражданства.

Также недействителен в реестре и паспорт партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

Напомним, ранее забрали паспорт и не пустили в Украину бизнесмена и главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, когда он возвращался из поездки.

Перед этим в сети всплывали скрины документа, согласно которым секретным своим указом Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и других известных лиц с двойным гражданством.

Ранее телеграм-канал "Политик Страны" писал, что для Коломойского потеря украинского гражданства ничего в его жизни принципиально не меняет. Разве что появляется возможность избежать попадания в список олигархов и еще более усиливается его зависимость от Зеленского, поскольку, потеряв гражданство, Коломойский теряет и иммунитет от выдачи другим странам по запросу об экстрадиции.