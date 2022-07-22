Судя по изъятию паспорта у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, Указ президента о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и ряда других лиц существует.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Это, конечно, тянет на сенсацию, учитывая тесные отношения Зеленского и Коломойского, а также очень большую роль, которую играет Корбан в организации обороны Днепропетровской области с начала войны.

Вадима Рабиновича, который живет в Израиле и, похоже, уже не имеет никаких политических амбиций, и прочих фигурантов списка можно во внимание не принимать.

Главные фигуры - Коломойский и Корбан. Причем, очевидно, что главный удар наносится именно по Корбану"- анализирует "Политика Страны".

Для Коломойского потеря украинского гражданства ничего в его жизни принципиально не меняет. Разве что появляется возможность избежать попадания в список олигархов и еще более усиливается его зависимость от Зеленского, поскольку потеряв гражданство Коломойский теряет и иммунитет от выдачи другим странам по запросу об экстрадиции.

"Поэтому, судя по всему, Коломойский в данном случае для Зеленского цель вспомогательная и для пиара (показать, как президент жестко даже с близкими олигархами поступает). Основная же цель - Корбан, который таким образом фактически лишен возможности продолжать свою деятельность в Днепропетровской области.

Уже обсуждалось немало мотивов почему Банковая решила ударить по Корбану.

Одна из наиболее популярных версий - у Зеленского подозревают, что именно Корбан и близкий к нему мэр Днепра Филатов побудили американскую конгрессвумен Викторию Спартц выступить с заявлением против Ермака (сами они это отрицают).

Неизвестно, верят ли в это на самом деле в Офисе президента, но очевидно другое.

Корбан с начала войны фактически взял на себя большую часть функций по организации обороны Днепропетровской области, играя ключевую роль во многих процессах. И не только в пределах региона.

Сейчас его влияние и авторитет в области является определяющим. В том числе и в среде силовых структур.

Именно в этом, судя по всему, на Банковой и увидели опасность.

Все политические решения власти последнего времени имеют одну логику - замкнуть на Зеленского и его ближайшее окружение в лице Ермака все ключевые процессы в стране.

Отсюда и единый телемарафон на всех каналах, и увольнение Венедиктовой (которая не всегда делала то, о чем ее просиди на Банковой) и, судя по всему, история с гражданством Корбана, которая имеет цель попытаться затруднить ему работу в области. А заодно показать всем, что в стране теперь есть только один центр принятия решений, а любая альтернатива уничтожается.

Все эти действия осуществляются под лозунгом "консолидации государства на время войны", а иногда и без всяких объяснений (как в случае с Корбаном).

Вопрос, как на это отреагирует Корбан, что будет предпринимать дальше. Начнет ли борьбу с Банковой, найдет ли в ней союзников.

И как все это скажется на военной ситуации и обороне Днепропетровской области, в организации которой Корбан, повторимся, играл очень большую роль".

Напомним, что на этой неделе появились слухи, что есть неподписанный пока Указ президента о лишении гражданства ряд лиц, у которых есть еще паспорта, кроме украинского.

Потом появилась информация, что появилось негласное распоряжение пограничникам не пускать Геннадия Корбана, который был в списке лиц для лишения гражданства.