По информации источников "Страны", всем пограничным пунктам пропуска дана команда на усиление контроля за въезжающими в Украину.

Связано это, как сообщает источник, с ожиданием возвращения в Украину главы штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого Владимир Зеленский, по слухам (официально не подтверждённым), лишил украинского гражданства.

Источник говорит, что сотрудникам СБУ и пограничной службы дана команда при въезде Корбана изъять его украинский паспорт и не допустить на территорию Украины.

Сам Корбан, по сообщению источников "Страны", направляется к украинской границе из поездки в Европу, где он проведывал свою семью.

Напомним, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко опубликовал фото обсуждаемого ныне (но официально не подтверждённого) секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, нардепа Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

"Страна" подробно рассказывала о том, что именно Геннадий Корбан является главной целью всей истории со вбросом информации о лишении гражданства ряда украинцев.