Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в комментарии "Стране" сообщил, что собирается, как и планировал, вернуться в Украину после непродолжительного отъезда, хотя ранее мы писали, что на границу поступила команда изъять его украинский паспорт и не пустить его в страну.

По словам Корбана, в данный момент он выбирает пункты пропуска для въезда в Украину.

"Учитывая ажиотаж и количество желающих меня встретить, выбираю самый комфортный пункт: Словакия, Венгрия или Молдова", - сообщил Геннадий Корбан.

Достоверность указа президента о якобы лишении его и ряда других лиц украинского гражданства Корбан комментировать отказался.

"Проверим опытным путём", - сказал Корбан "Стране".

Напомним, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко опубликовал фото обсуждаемого ныне (но официально не подтверждённого) секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, нардепа Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

"Страна" подробно рассказывала о том, что именно Геннадий Корбан является главной целью всей истории со вбросом информации о лишении гражданства ряда украинцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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