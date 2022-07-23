В СМИ активно обсуждают тайный указ президента о лишении украинского гражданства Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и депутата Игоря Васильковского.

Как видно из копии указа, документ датирован 18 июля. Однако на следующий день, 19 июля, нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский в Верховной Раде голосовал за отставку генпрокурора, не являясь уже гражданином Украины. При том, что нардепами могут быть только граждане Украины.

В то же время, по мнению представителя президента в КСУ Федора Вениславского, с юридической точки зрения нет оснований аннулировать голосование депутата фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского, потому что потеря статуса народного депутата не происходит автоматически с потерей гражданства.

"Конституцией Украины предусмотрено, что отсутствие гражданства Украины — является основанием для потери статуса депутата, но потеря статуса народного депутата происходит не автоматически с потерей гражданства Необходимы соответствующие процедуры, которые четко прописаны Конституцией и законом. Будет ли запущена процедура? Я не владею информацией, комментирую только с юридической точки зрения", — сказал "Стране" Вениславский.

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Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

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Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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