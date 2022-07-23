Борис Филатов высказался о лишении Корбана гражданства. Фото: facebook.com/filatovborys

Мэр Днепра Борис Филатов пишет, что вчерашний прецедент с лишением гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана вызвал ажиотаж среди многих украинцев, которые опасаются, что их тоже теперь могут лишить гражданства. Вероятно имея в виду, что у многих есть второе гражданство (особенно у предпринимателей).

Об этом он написал в соцсети.

"На каком основании процедуры как получения/так и выхода из гражданства Украины максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников? Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны и сейчас они помогают армии/волонтёрят/страдают за Украину за рубежом… и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться? Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям «мира», которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму? Поверьте, это не шутки. Как минимум трое богатых евреев из Днепра, сказали мне: "Ну раз так, то мы, наверное, будем уезжать", - написал Филатов.

По его словам, "в ужасе" находится и еврейская община. "Я уже не говорю про раввинов, которые жалуются мне на то, что их прихожане сейчас натурально в ужасе", - написал Филатов.

Мэр Днепра рассказал, как отреагировали на лишение гражданства Корбана

Мэр Днепра рассказал, как отреагировали на лишение гражданства Корбана

Мэр Днепра рассказал, как отреагировали на лишение гражданства Корбана

Напомним, вчера у Корбана на границе изъяли украинский паспорт. После этого он обратился к Зеленскому.

Глава штаба обороны Днепра также заявил, что теперь не может въехать ни по одному документу: "ни по военному билету, ни по "Дие", никак" и что он "застрял в приграничной зоне".

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