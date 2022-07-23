Мэр Днепра Борис Филатов пишет, что вчерашний прецедент с лишением гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана вызвал ажиотаж среди многих украинцев, которые опасаются, что их тоже теперь могут лишить гражданства. Вероятно имея в виду, что у многих есть второе гражданство (особенно у предпринимателей).

Об этом он написал в соцсети.

"На каком основании процедуры как получения/так и выхода из гражданства Украины максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников? Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны и сейчас они помогают армии/волонтёрят/страдают за Украину за рубежом… и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться? Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям «мира», которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму? Поверьте, это не шутки. Как минимум трое богатых евреев из Днепра, сказали мне: "Ну раз так, то мы, наверное, будем уезжать", - написал Филатов.

По его словам, "в ужасе" находится и еврейская община. "Я уже не говорю про раввинов, которые жалуются мне на то, что их прихожане сейчас натурально в ужасе", - написал Филатов.

Напомним, вчера у Корбана на границе изъяли украинский паспорт. После этого он обратился к Зеленскому.

Глава штаба обороны Днепра также заявил, что теперь не может въехать ни по одному документу: "ни по военному билету, ни по "Дие", никак" и что он "застрял в приграничной зоне".