Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан прокомментировал изъятие у него паспорта на границе и то, что его не пускают в Украину.

"Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - заявил Корбан.

Ранее появились слухи о том, что есть неподписанный пока Указ президента о лишении гражданства Корбана, Коломойского, Вадима Рабиновича и еще ряда лиц. Официально эта информация не подтверждалась.

После этого появилась неофициальная информация, что всем пограничным пунктам пропуска дали команду на усиление контроля за въезжающими в Украину. Наш источник заявил, что это связано с ожиданием возвращения в Украину Геннадия Корбана.

Сам Корбан, который ненадолго выезжал из Украины, сообщил, что собирается, как и планировал, вернуться, хотя ранее мы писали, что на границу поступила команда изъять его украинский паспорт и не пустить его в страну.