Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, у которого сегодня при въезде в Украину изъяли паспорт, обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом политик написал в Facebook.

"В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы Смильныця. Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш.

У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года.

Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" - написал Корбан.

Также он опубликовал акт об изъятии у него паспорта.

Напомним, что накануне в Украине стали обсуждают слухи об Указе президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Корбана, Коломойского, Вадима Рабиновича и ещё ряда лиц. Официально этот Указ не был обнародован или подтвержден, но, судя по изъятию паспорта Корбана, документ действительно существует.

После этого появилась информация, что всем пограничным пунктам пропуска дали команду на усиление контроля за въезжающими в Украину. Наш источник заявил, что это связано с ожиданием возвращения в Украину Геннадия Корбана.

"Страна" проанализировала, с чем может быть связано изъятие паспорта у Корбана и Указ о лишении гражданства ряда лиц, и что это значит.