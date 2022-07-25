Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал "Стране", будут ли объяснения по поводу ситуации с главой штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, у которого при попытке въезда в Украину отобрали паспорт и не впустили в страну.

"Я не владею информацией о пересечении или попытки пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством. Все действия инспекторов пограничной службы при оформлении граждан происходят в соответствии с нормами действующего законодательства", — рассказал Демченко.

По его словам, даже глава Госпогранслужбы не имеет права разглашать эту информацию.

Ранее Корбан рассказал, что он будет делать после того, как его не впустили в Украину и изъяли паспорт.

По словам Корбана, в ближайшее время он намерен повторить попытку вернуться в Украину по другим оставшимся документам.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал историю с Корбаном "теорией заговора" и призвал чиновников объяснить, почему его лишили паспорта.

"Страна" разбиралась, почему у Корбана забрали украинский паспорт и что это значит.