Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал "Стране", что он собирается делать после того, как его не впустили в Украину, забрав украинский паспорт на границе.

По словам Корбана, в ближайшее время он намерен повторить попытку вернуться в Украину по другим оставшимся документам.

"Сейчас выбираю пограничный пункт, где потише, чтобы не сильно тревожить и отвлекать правоохранителей от войны", - сказал Корбан.

На уточняющий вопрос, по каким именно документам он намерен пересечь границу, Корбан сказал, что есть несколько вариантов.

"Свидетельство о рождении мне еще не аннулировали. Там написано, где я родился: город Днепропетровск. Украина", - сказал Геннадий Корбан "Стране".

Напомним, что 22 июля у Геннадия Корбана, который возвращался в Украину, пограничники изъяли украинский паспорт. Это мотивировали тем, что гражданство для Корбана остановлено, и его документ изымают по требованию Днепровского управления МВД Украины.

Этому предшествовали слухи о том, что уже готов неподписанный пока президентский указ о лишении гражданства ряда лиц, которые имеют несколько гражданств. Среди них - Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, Вадим Рабинович.

Потом появилась информация о негласном распоряжении пограничникам не пускать Геннадия Корбана, который был в списке.