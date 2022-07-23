Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире радио "НВ" прокомментировал тайный указ президента о лишении главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства.

"Все указы, которые касаются персональных данных, а это указы о приобретении или лишении гражданства не комментируются нами. Это может сделать тот, кто приобрёл или потерял гражданство или его представители", - отметил Подоляк.

Сам скандал вокруг лишения гражданства и дискуссию вокруг указа он оценил негативно.

"Лично я крайне негативно оцениваю подобный уровень и коммуникации, и вот эту традицию теории заговора: вбросы через анонимные Telegram-каналы с комментариями, конспирологию - все, что мы видим в этом кейсе. Государство работает по жёстким правилам, если нельзя комментировать все, что касается личности и ее прав или нарушения прав, то не нужно хайповать на этом. После того, как были соответствующие заявления того же господина Корбана - нужна коммуникация со стороны правоохранительных органов, которые имеют прямое отношение к этой ситуации. Не боятся этого. Нужно свои мотивы постоянно проговаривать, делать это в публичном пространстве", - сказал он.

Михаил Подоляк заявил, что нужно избавляться от компроматной составляющей и в политике, и в медиа.

"Нужно отказываться от этих сливов: через анонимку, через бот-фермы. Нужно напрямую выходить. Понятно, когда закрытый указ - он не печатается, потому что касается частной жизни людей. После того, как это есть публичном пространстве и есть позиция господина Корбана, то нужно, чтобы правоохранительные органы параллельно выходили и давали уже объяснения, мотивации. Все. Тогда эта система будет работать. Мы должны научиться работать прозрачно и по правилам", - сообщил Подоляк.

Кроме этого, Подоляк прокомментировал, как отсутствие в Украине Корбана повлияет на обороноспособность Днепра.

"Город Днепр - намного больше, чем конкретные отдельные личности. Там есть и ОВА, и есть очень неплохой глава области Резниченко, есть очень неплохой мэр города господин Филатов. Я думаю, что Днепр, как и любой другой город в Украине, на фактически 150 день войны абсолютно готов, чтобы вести эффективные оборонительные действия", - считает Подоляк.

Подоляк прокомментировал новое обращение конгрессвумен Виктории Спартц, в котором она отреагировала на лишение гражданства Геннадия Корбана.

В частности, по словам Спартц, президент Зеленский должен дать ответ украинскому народу, почему глава ОП Андрей Ермак создаёт диктатуру, прикрываясь войной.

"Я не понимаю, зачем во время войны масштабировать локальные конфликтные ситуации, которые имеют некоторый компроматный окрас. Мне не очень понятно, почему постоянно необходимо вмешиваться во внутренние дела Украины. Мы не можем, например, вмешиваться в политические дела США. Это масштабирование именно локального конфликта. Сторона господина Корбана должна проговорить, в чем претензии к нему, почему по закону было сделано то, что сделано и почему его не допущено на территорию Украины. Потому что это касается его персональных данных. После этого кто-то из правоохранительных органов прокомментирует это. Я не вижу оснований, чтобы вмешивался кто-то на уровне конгресса США. Я не думаю, что нужно продолжать демонизировать господина Ермака. Это выглядит, вот где-то нет воды - все, в этом виноват господин Ермак. Мы не можем идти по этому пути, потому что это путь в никуда", - сказал он.

По словам Подоляка, есть зоны ответственности конкретных отраслевых людей.

"Есть вопросы к господину Корбану. Возможно они неправильные. У него есть адвокатская группа, которая может четко заявить, мол, у нас такие претензии к государству Украина. С другой стороны, есть представители миграционной службы, они предоставят свои объяснения, в чем претензии к господину Корбану. Если это нужно делать в публичном пространстве. Вообще это традиция Украины масштабировать маленькие кризисные ситуации. Но у нас война, нужны поставки оружия", - заявил Подоляк.

Напомним, у Геннадия Корбана на границе изъяли украинский паспорт. После этого он обратился к президенту Зеленскому.

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