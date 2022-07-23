Первая американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на лишение гражданства главы штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом она сообщила у себя на сайте.

В своем обращении политик не называла фамилий, заявив при этом, что "они решили сейчас напасть на людей, которым просто «посчастливилось» встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками".

Кроме того, Спартц также обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в "установлении диктатуры". И потребовала усилить контроль за использованием военной помощи, которое передается Украине.

"Соединенные Штаты посылают серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа. Зная это, почему мы продолжаем передавать наше оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению?" – сказала она.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



