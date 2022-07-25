Ночью с 24 на 25 июля россияне ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Никопольский район несколько раз накрыли огнем из РСЗО. Под удар попали две громады – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский район – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Там произошло возгорание двух ангаров. Никто не пострадал.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую громаду, без жертв и разрушений, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.