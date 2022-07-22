Россияне масштабно атаковали Днепропетровщину. Есть раненые и погибший, разрушены школы, повреждены дома. Фото
Произошла масштабная ночная атака на Днепропетровскую область. Россияне обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области.
Об этом утром 22 июля в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.
Войска РФ дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Было выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Повреждены газовод и водовод. Разрушена железнодорожная колея.
"Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - заявил глава области.
В Покровской громаде враг ударил по складам. В Апостолово семь "прилетов", ракеты попали по трем школам, они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, 8 человек ранены, информация уточняется, сообщил Резниченко.
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