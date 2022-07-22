Произошла масштабная ночная атака на Днепропетровскую область. Россияне обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы области.

Об этом утром 22 июля в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Войска РФ дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Было выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Повреждены газовод и водовод. Разрушена железнодорожная колея.

"Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - заявил глава области.

В Покровской громаде враг ударил по складам. В Апостолово семь "прилетов", ракеты попали по трем школам, они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, 8 человек ранены, информация уточняется, сообщил Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.