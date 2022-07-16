Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан опроверг слухи о том, что после ракетного удара по "Южмашу" в атмосфере случился выброс токсичного вещества гептила.

Об этом Корбан написал в Facebook.

Гептил — это компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, он имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию. Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека, начиная с того, что он является канцерогенным веществом, и поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных уродств. По сути, любая часть организма человека поражается гептилом.

По словам Корбана, после начала российского вторжения гептил на "Южмаше" был в кратчайшие сроки утилизирован. Поэтому его утечка на данный момент исключена.

Напомним, российские военные ударили по городу Днепр ракетами с Каспийского моря. Четыре ракеты удалось сбить украинской ПВО. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще 15 получили ранения.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ударом по Днепру уничтожили цеха "Южмаша", где собирали "Точки-У".

Также "Страна" писала, что мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в связи с ракетными ударами перебои с водой могут быть в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.