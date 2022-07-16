В Минобороны России подтвердили вчерашний ракетный удар по Днепру.

В ведомстве утверждают, что "ударом уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов для систем залпового огня на оборонном предприятии "Южмаш".

Отметим, что украинская сторона удар по Южмашу подтверждает, а уничтожение цехов - нет.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о ракетном ударе по заводу "Южмаш".

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.