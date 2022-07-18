В Днепре на территории завода "Южмаш" завершены поисково-спасательные работы после ракетного обстрела в воскресенье.

Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко в своем тг-канале.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Итоговое количество погибших составляет четыре человека, еще 16 получили ранение.

Семеро раненых сейчас в больнице.

Ночью 16 июля в Днепре под обстрел попал завод "Южмаш" - главный производитель ракетно-космической техники в Украине.

В Минобороны РФ заявили, что ударом уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов для систем залпового огня на оборонном предприятии "Южмаш".

Были выпущены ракеты Х-101 с самолетов Ту-95 МС из района Каспийского моря. ПВО сбила 4 ракеты, но "несколько" все же долетели до Южмаша.

После обстрела были слухи об утечке токсичного вещества, но глава теробороны Днепра их опроверг.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.