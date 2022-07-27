Сильные пробоины, но конструкция устояла. Появилось видео Антоновского моста после ночного удара ВСУ
Появились первые кадры Антоновского моста после ночного удара ВСУ по нему. Перекрытия моста не пострадали, заявляют оккупационные "власти". Пострадало дорожное покрытие.
Видны сильные пробоины, и мост в этом месте непроездной. При этом перекрытие не рухнуло. Голос за кадром говорит, что прилеты пришлись примерно в то же место, что и в прошлый раз.
Напомним, в ВСУ заявили об ударе по мосту из артиллерии, оккупационные власти Херсонской области закрыли мост для движения после ударов.
Как писала "Страна", россияне продвигаются к Бахмуту и пытаются атаковать в Херсонской области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день, а ВСУ освободили два населенных пункта на севере Херсонской области.
"Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.