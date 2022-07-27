Появились первые кадры Антоновского моста после ночного удара ВСУ по нему. Перекрытия моста не пострадали, заявляют оккупационные "власти". Пострадало дорожное покрытие.

Видны сильные пробоины, и мост в этом месте непроездной. При этом перекрытие не рухнуло. Голос за кадром говорит, что прилеты пришлись примерно в то же место, что и в прошлый раз.

Напомним, в ВСУ заявили об ударе по мосту из артиллерии, оккупационные власти Херсонской области закрыли мост для движения после ударов.

Как писала "Страна", россияне продвигаются к Бахмуту и пытаются атаковать в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день, а ВСУ освободили два населенных пункта на севере Херсонской области.

"Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.