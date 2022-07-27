В ночь на 27 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска заняли крайние позиции к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от города.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института изучения войны.

Эксперты предполагают, что Украина потеряла Берестовое на трассе из Бахмута в Лисичанск.

Из этого села россияне будут двигаться в сторону Бахмута через Соледар, возле которого россияне также ведут бои.

К югу от Бахмута есть данные о захвате (или частичном захвате) силами ЧВК "Вагнера" Углегорской ТЭС, откуда украинские войска могли отойти в Семигорье, сообщает Институт.

На картах "Института" указано, что район электростанции, а также поселка Новолуганское рядом с ней уже в зоне контроля РФ.

Также, по данным Института, российские войска провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить свои тылы на линии Изюм — Славянск.

Россияне вчера провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью, сообщают в организации.

На юге российские войска сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный безуспешный штурм на северо-западе Херсонской области.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения на Херсонщине.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.