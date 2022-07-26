Российские войска захватили Новолуганское в Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко "Вильному радио".

"Мы отошли от пгт Новолуганское. Куда именно отошли – сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", - сказал Максим Черевко.

Он отметил, что сейчас на этом направлении до сих пор ведутся бои.

"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодема, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также осуществляются авиаудары", - добавил Черевко.

Отметим, что Новолуганское находится около Углегорской ТЭС, которую россияне захватили сегодня с утра. Таким образом, противник взял под контроль всю так называемую светлодарскую дугу - укрепрайон ВСУ к юго-востоку от Бахмута. Сам Светлодарск был захвачен ещё в мае.

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