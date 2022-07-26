Российские медиа заявляют, что отряды ЧВК "Вагнера" захватили Углегорскую ТЭС, за которую с конца мая шли бои. Публикуют фото и видео из под проходной предприятия.

Эта ТЭС является крупнейшей в Украине тепловой электростанцией и расположена к юго-востоку от Бахмута.

За близлежащий посёлок Новолуганское, как заявляют российские телеграмм-каналы, бои ещё продолжаются.

Напомним, накануне продолжались тяжелые бои в поселке Луганское, где расположена Углегорская ТЭС.

Россияне наступали с разных сторон Южнее Бахмута - от Вершины, и с востока, от поселка Мироновский. Генштаб сообщал, что эти атаки были отбиты. Однако уже днем 25 июля в "штабе теробороны ДНР" заявляли, что ведут "зачистку" территории Углегорской ТЭС.

Впрочем, вчера вечером Генштаб сообщал о "частичном успехе" РФ в направлении станции.

Активный штурм российских войск в направлении Углегорской ТЭС продолжался с июня.

В середине июля войска РФ после перегруппировки возобновили штурм Углегорской ТЭС с новыми силами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.