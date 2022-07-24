В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 24 июля, в которой говорится, что российские войска продолжают штурмовать Углегорскую ТЭС и ведут бои на подступах к Северску.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

К северу от Славянска россияне пытались установить контроль над Богородичным, но безуспешно. Была также попытка штурма Верхнекаменского на подступах к Северску, но и там противник с потерями был отбит. Отступлением завершились попытки неприятеля улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское (к востоку и югу от Бахмута). На юге от Бахмута враг упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. На Южнобугском направлении россияне основной упор делают на обороне, стараясь не допустить продвижения ВСУ. Продолжаются обстрелы из всех видов артиллерии и авиационные удары по всей линии фронта.

Ранее мы писали, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-полковник Игорь Романенко заявил, что Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Алексей Резников заявил, что для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня таких РСЗО для контрнаступления Украины.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".