"Институт изучения войны" предполагает, что российские войска придвигаются ближе к городу Северску в Донецкой области. Такой вывод американские эксперты делают из вчерашних отчетов Генштаба.

"Формулировки этого отчета предполагают, что российские войска могут продвигаться ближе к окраинам самого Северска с позиций на востоке", - пишет "Институт" в новой сводке.

При этом организация предполагает, что на Донбассе уменьшились обстрелы.

"Данные NASA за 15-23 июля показывают стабильно меньшее количество пожаров вдоль всей линии фронта на Донбассе, что убедительно свидетельствует о том, что Himars продолжает оказывать влияние на возможности российской артиллерии", - предполагают в США.

Фото: Институт изучения войны

Что же до юга, то здесь наносились взаимные удары по тылам. С российской стороны - чтобы сорвать подготовку контрнаступления Украины, с украинской - чтобы уничтожить снабжение российской группировки на правобережье Днепра, считают в "Институте".

При этом никаких наземных признаков наступательных действий не обнаружено. Хотя украинское контрнаступление или готовится, или уже началось, пишут эксперты.

Фото: Институт изучения войны

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".