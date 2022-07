Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает о новом штурме Углегорской ТЭС южнее Бахмута. Об этом говорится в свежей сводке с фронта, опубликованной на Facebook ведомства утром 24 июля.

Однако, по данным Генштаба, украинские силы атаку отразили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области. Кроме того, периодически противник ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и других.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БпЛА.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

