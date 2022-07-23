С начала войны в Киеве в результате вражеских обстрелов повреждения получили более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня восстановительные работы продолжаются на 11 жилых домах, подвергшихся наибольшим разрушениям. Специалисты чинят поврежденную транспортную инфраструктуру, что позволяет восстановить привычные маршруты общественного транспорта. В городе восстановлено более 4,5 км троллейбусной контактной сети. На поврежденной трамвайной линии уже установлено 50 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал", - говорится в сообщении КГГА.

Кроме того, в городе с начала войны прозвучало 458 сигналов воздушной тревоги.

В администрации добавили, что столица становится прибежищем для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии. За 150 дней войны в городе зарегистрировались около 100 тысяч вынужденных переселенцев, 15 тысяч из которых – дети.

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