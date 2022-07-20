В Буче Киевской области начал обваливаться дом, на который сбросили авиабомбу во время российской оккупации.

Дом разрушается прямо на глазах его жильцов. Речь идет о жилом комплексе "Новая Буча", жители которого бьют тревогу из-за угрозы обрушения всего дома.

Фото разрушающегося дома в Буче

По словам жителей комплекса, разрушенную честь дома нужно немедленно демонтировать так как есть возможность разрушения других частей комплекса, которые пока ещё целы.

"Местная власть изначально говорила, что дом подлежит реконструкции, но на протяжении трёх месяцев никто ничего не делает, из-за чего дом начал сыпаться.

Сейчас же местная власть заявляет, что дом не подлежит реконструкции, его нужно сносить, но денег в бюджет нет, и этим вопросом займётся областная власть.

В областной администрации нам тоже говорят, что денег нет и что таких домов в области очень много. Что нам делать, никто не знает", - рассказывает Ольга.

Местные жители иронизируют, что дом уже начал сам демонтироваться. На видео можно увидеть, как части здания просто отпадают от него.

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