Украинцев освободили от кредитов за разрушенное или поврежденное во время войны имущество
Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам заёмщиков, чьё имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий.
Соответствующие изменения в первом чтении были внесены в Налоговый кодекс.
В частности, во время действия военного положения и через 3 месяца после его отмены заемщик может обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства по договору о потребительском кредите, предметом обеспечения по которому является недвижимое имущество (квартира, другое жилое помещение в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом, объект незавершенного строительства) или автомобиль, отвечающий хотя бы одному из следующих признаков:
1) по состоянию на дату подачи заявления недвижимое имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).
2) поврежденное недвижимое имущество/автомобиль, которое может быть восстановлено путем текущего или капитального ремонта или реконструкции;
3) уничтоженное недвижимое имущество/автомобиль, восстановление которого невозможно путем текущего или капитального ремонта, или реконструкции, или является экономически нецелесообразным.
Напомним, война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.