Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам заёмщиков, чьё имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий.

Соответствующие изменения в первом чтении были внесены в Налоговый кодекс.

В частности, во время действия военного положения и через 3 месяца после его отмены заемщик может обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства по договору о потребительском кредите, предметом обеспечения по которому является недвижимое имущество (квартира, другое жилое помещение в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом, объект незавершенного строительства) или автомобиль, отвечающий хотя бы одному из следующих признаков:

1) по состоянию на дату подачи заявления недвижимое имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

2) поврежденное недвижимое имущество/автомобиль, которое может быть восстановлено путем текущего или капитального ремонта или реконструкции;

3) уничтоженное недвижимое имущество/автомобиль, восстановление которого невозможно путем текущего или капитального ремонта, или реконструкции, или является экономически нецелесообразным.

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