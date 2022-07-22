В Киеве утвердили порядок выдачи бесплатных продуктов на случай боев в городе
В Киеве установили порядок выдачи бесплатных продуктов в случае городских боев в столице.
Об этом говорится в распоряжении № 583 КГВА.
Речи идет о продуктах и товарах длительного хранения и их выдачи на период действия военного положения утвержден
"Бесплатное обеспечение продовольствием осуществляется на основании выданного ответственным работником талона", - говорится в п.9 порядка.
Выдавать продукты будут в случае, если на территории будут вестись активные бои и возможности купить товар за деньги не будет.
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