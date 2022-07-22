В Киеве накрыли мошенников, которые торговали амуницией, предназначенной для Нацгвардии. При обыске у них нашли 120 тысяч незарегистрированных патронов, подготовленных для сбыта. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Организаторы группировки пытались нелегально реализовать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн.

По данным следствия, торговлю дельцы организовали в специализированной сети магазинов по продажам военного снаряжения, а организатором выступил директор столичной коммерческой структуры.

Участники схемы завезли в Украину и провели таможенное оформление оптовой партии защитного снаряжения якобы для нужд одного из подразделений Национальной гвардии. После этого они отгружали продукцию на собственные склады и незаконно продавали ее через подконтрольную торговую сеть.

В рамках уголовного производства военное снаряжение изъято и будет передано украинским защитникам.

Организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Киеве мошенник под видом перевозчика выманивал у людей деньги за эвакуацию из зоны боевых действий и исчезал.

Как писала "Страна", во время войны в Украине погиб 501 украинский нацгвардеец.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.