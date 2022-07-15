На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой денонсировать Стамбульскую конвенцию.

Автор петиции – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Политик заявляет, что конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием разрушает институт семьи, так как в ее тексте присутствует такое понятие, как "гендер".

Петиция появилась еще 4 июля и за 11 дней петиция набрала 2 679 голосов. Для рассмотрения ее президентом необходимо, чтобы петицию поддержали 25 тысяч граждан.

Петиция появилась в связи с тем, что 18 июня парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, которая вводит в украинское законодательство понятие гендерной идентичности. За ратификацию тогда проголосовали 259 нардепов.

Через несколько дней заместитель главы правового комитета, представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила в Фейсбуке, что Тимошенко хочет отменить ратификацию через Конституционный суд.

"Страна" подробно разбиралась, что представляет собой конвенция и почему Рада решила ее сейчас поддержать, хотя довольно долго этого не делала.