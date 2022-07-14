Мошенники "распилили" между собой 43 миллиона гривен, полученных от Минобороны для потребностей ВСУ.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Директор субъекта хоздеятельности заключил договоры с Минобороны на закупку защитной амуниции, формы, обуви и пищевых наборов.

Но большую часть полученных средств вместе с сообщниками перечислил ФОПам за "оплату юридически-консультационных услуг".

Таким образом, им за два месяца удалось присвоить 43 миллиона гривен.

Ранее на Буковине гендиректор больницы украл пять карет "скорой" из гумпомощи.

Также мошенники обманули пострадавших от войны украинцев на 100 миллионов гривен, пообещав им "финансовую помощь от ЕС".

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.