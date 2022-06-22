В Киеве волонтера обокрали, когда он раздавал бесплатную еду социально незащищенным людям. Мужчина получил свой обед, а потом решил еще и украсть мобильный телефон, который заметил на столе.

Об этом сообщает прокуратура.

Правоохранители установили свидетелей инцидента, место сбыта похищенного мобильного телефона, а также личность вора. Он уже успел заложить телефон в ломбард.

Украденное вернули владелице, а вора задержали.

Учитывая совершение правонарушения в условиях военного положения, суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мошенник обокрал военных волонтеров на полмиллиона гривен.

Также мы публиковали истории волонтеров о героизме, жертвах и коррупции на войне: "машины стоят на дачах, а не едут на фронт".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.