Уровень загрязнения воздуха в Киеве многократно превышает нормы, поскольку в город возвращается и приезжает все больше людей, что приводит к увеличению числа автомобилей. Также усугубляет ситуацию сухая и безветренная погода.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал эколог Владимир Борейко.

"Почему это происходит? Многие киевляне вернулись в город, кроме этого, много внутренне перемещённых лиц из других городов, которые приехали в столицу. А 80% загрязнений — это автомобильный транспорт. Авто увеличиваются — зелёные посадки уничтожаются, на трубы не ставят фильтры. Плюс, ещё, к сожалению, есть заправки, на которых "бодяжат" бензин. Он не проходит никакого контроля. Он также влияет, например, если в нем много свинца — тяжёлый метал, один из загрязнителей", — сообщил Борейко.

Кроме этого, по его словам, когда несколько дней подряд нет ветра или дождя вредные вещества концентрируются между домами.

"Многоэтажные дома мешают ветру раздувать. Если бы были дома до десяти этажей максимум, а так, если много двадцати-тридцатиэтажек — ветер не идёт, все это концентрируется в воздухе", — рассказал Борейко.

Напомним, Европа задыхается от рекордной жары и массовых лесных пожаров.

Также мы писали, что сегодня европейская жара дойдет до Украины.