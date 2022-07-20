В Киеве в воздухе обнаружено многократное превышение норм загрязнения.

Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского на своем сайте.

В течение недели выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 4,3 раза и формальдегида в 3,7 раз.

Из-за влияния диоксида азота страдают органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых, заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина.

Влияние умеренного уровня формальдегида на организм человека может приводить к респираторным проблемам, например, к кашлю, хрипам, аллергическим проявлениям. При высоком уровне вызывает раздражение глаз, слизистых носа и горла.

Напомним, в конце июня мы уже писали, что в воздухе Киева концентрация некоторых вредных веществ была превышена в 6,5 раз. Среди наиболее загрязненных районов - проспект Победы и площадь Победы, Демеевская площадь, Оболонский проспект и ряд других улиц.

Как узнала "Страна", 80% загрязнений в Киеве - это автомобили. В подобных случаях никаких мер не принималось, не принимается и вряд ли они будут приниматься