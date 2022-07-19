Из-за многочисленных бомбардировок и горения хранилищ с горюче-смазочными материалами воздух загрязняется смогом. Смог – это смесь выбросов, пыли, продуктов горения и веществ, загрязняющих среду. Даже когда нам кажется, что мы дышим чистым воздухом, это может быть не так.

В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, чем опасен смог и как защитить свой организм от него.

Смог опасен для детей, людей постарше и тех, кто имеет неинфекционные заболевания. Маленькие части смога могут попадать в легкие, а затем в кровь. Что в свою очередь вызывает или обостряет сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, сердечный приступ), а также астму и хронический обструктивный бронхит.

Первыми признаками негативного влияния смогу могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа и глаз, затрудненное дыхание.

Как защитить себя от смога:

Следите за объявлениями официальных властей об уровне загрязнения воздуха в вашем населенном пункте.

Минимизируйте продолжительность пребывания на улице.

Если вам нужно на улицу, наденьте очки и защитную маску или респиратор (маркировка №95 или Р100).

Избегайте физической активности на улице (бег, езда на велосипеде).

Примите душ, если вы находились на улице.

Не открывайте окон в доме.

Проводите влажную уборку по меньшей мере раз в сутки.

Минимизировать использование газовой плиты, пылесоса, спичек, свечей.

Откажитесь от курения.

Пейте много чистой воды.

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