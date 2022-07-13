Пребывание в местах скопления людей и ограниченный доступ к чистой воде являются причинами появления "кишечных" заболеваний. Почти все они легко передаются от человека к человеку, а значит, особенно опасны во время войны.

Ротавирусная инфекция – одно из таких заболеваний. Предотвращать его можно благодаря вакцинации.

Минздрав собрал информацию о симптомах ротавируса и о том, как его можно избежать.

Ротавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является ротавирус. Пути передачи – фекально-оральный, через грязные руки, загрязненные предметы, продукты, воду.

В кале инфицированного человека вирус проявляется за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их уменьшения. Все это время вирус легко распространяется, даже если у больного нет никаких признаков.

Вирус может оставаться на поверхностях, например мебели и игрушках, на протяжении недель и даже месяцев.

Ранними симптомами инфекции являются:

резкое повышение температуры,

рвота.

Позже появляется длительная диарея, могут также наблюдаться боли в животе. У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь только легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания.

Специфического лечения ротавирусной инфекции нет – только симптоматическое. Необходимо восстанавливать количество жидкости и электролитов в организме, снижать интоксикацию. Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначают, они неэффективны.

Соблюдение правил гигиены значительно уменьшает риск заболевания. Не забывайте мыть руки после посещения туалета или после того, как поменяли ребенку подгузник.

Однако этот способ не дает 100% гарантий. Не убивают ротавирус и дезинфицирующие средства для рук на основе спирта. Самая эффективная защита от ротавирусной инфекции – вакцинация.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы или ваш ребенок имеет:

признаки обезвоживания (сухость во рту, плач без слез, уменьшение частоты мочеиспускания)

частая рвота

диарею свыше суток, следы крови в кале

температуру свыше 39 градусов

признаки переутомления, боль, слабость, необычную сонливость.

Ранее мы писали, что летом наш организм теряет воду каждый день: с дыханием, потом, мочеиспусканием или слезами. Центр общественного здоровья Минздрава объяснил, что делать, чтобы уменьшить риск обезвоживания.

Также в Минздраве объясняли, как попытаться оставаться в хорошей физической и моральной форме во время войны.