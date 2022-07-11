В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали о том, что такое ветряная оспа и как защититься от этой болезни во время войны.

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook на официальной странице ведомства.

Ветряная оспа (ветрянка) - острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно детей. Это одна из самых распространенных инфекций в мире. По уровню заболеваемости она уступает только гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

Во время войны, из-за пребывания в местах скопления людей, риск заболеть ветряной оспой растет. Защититься от вируса помогает вакцинация.

Чаще всего ветряной оспой инфицируются дети от двух до четырех лет, поскольку новорожденные имеют иммунитет от этого заболевания.

Основным источником заражения является человек, уже инфицированный ветряной оспой.

Защититься от ветряной оспы помогает вакцинация. Прививки делают в два этапа с интервалом в один месяц.

При ветряной оспе возможны следующие осложнения:

воспаления верхних дыхательных путей;

бактериальные осложнения, в том числе сепсис;

поражения нервной системы - энцефалит и другие заболевания;

нарушения работы внутренних органов.

Ранее мы писали, что в Черновцах произошла вспышка ветряной оспы среди эвакуированных из Николаева детей.

Также "Страна" сообщала, что медики напомнили украинцам об опасности кори, свинки, краснухи и призвали вакцинироваться во время войны.