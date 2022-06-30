Медики напоминают украинцам о важности сделать прививку от столбняка, поскольку война - идеальная среда для распространения этого опасного инфекционного заболевания, смертность от которого достигает 70%.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Инфицироваться столбняком можно даже из-за крошечной царапинки, но вероятность значительно выше после получения глубоких ран.

Минздрав публикует инфографику с подробной информацией о симптомах и процессе инфицирования столбняком.

Ранее медики опубликовали календарь вакцинации от всех самых популярных заболеваний.

При этом вакцинироваться можно от нескольких разных болезней одновременно.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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